القبض على متهم لقيامه بقتل شقيقه وآخر بسرقة 22 ألف دولار في بغداد

2022/06/26 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الأحد، القبض على متهم قام بقتل شقيقه ومتهم آخر قام بسرقة 22 ألف دولار في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بقتل شقيقه ضمن منطقة بغداد الجديدة، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه جريمة القتل، تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

ولفتت إلى أن “مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (22) ألف دولار أمريكي من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا بالاعتراف عن سرقة المبلغ من داخل الدار وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

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