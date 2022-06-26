التمسك بالعرش

2022/06/26 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي “وقف النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي على المنبر يوماً فقال للناس: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: لا.قال: مثل الضبع والضب والثعلب، فإن الضبع والثعلب أتيا الضب في وُجاره (بيته)، فنادياه: يا أبا الحسل (كنية الضب).فقال: سميعاً دعوتما.قالا: أتيناك لتحكم بيننا.قال: في بيته يُؤتى الحكم: قالت الضبع: إني […]

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