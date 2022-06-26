صالح للسكن.. علامات جديدة تكشف

2022/06/26 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف المسبار "كيوريوسيتي" التابع لوكالة ناسا، أدلة تؤكد وجود بحيرات على كوكب المريخ في الماضي، فيما كشفت دراسة حديثة عن أدلة متزايدة حول صلاحية الكوكب للسكن منذ مليارات السنين.

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