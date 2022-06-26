السليمانية تعلن انخفاض الاصابات اليومية بالإسهال إلى 25٪؜

2022/06/26 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الأحد، عن انخفاض الاصابات اليومية بالإسهال والتقيؤ بنسبة 25٪؜ مقارنة ببداية تفشي الوباء،فيما عزا ذلك إلى زيادة وعي المواطنين.

وقال رئيس قسم الباطنية في مستشفى الشهيد هيمن الخاص بحالات الإسهال والتقيؤ في المدينة سيروان محمد لـ(بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المستشفى كان يستقبل في بداية انتشار الوباء نحو 300 حالة يومياً، لكن العدد انخفض حالياً ليتراوح بين 50 و 60 حالة".

واضاف ان "أسباب انخفاض حالات الاصابة بالاسهال والتقيؤ في السليمانية تعود إلى زيادة الوعي لدى المواطنين".

هذا وتزايدت اعداد الاصابات بمرض الكوليرا في عدد من المحافظات، حيث شهدت كردستان حصة الاسد من اعداد الاصابات اغلبها في محافظة السليمانية، فيما اكدت دائرة الصحة ان اغلب الحالات تغادر المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم.

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