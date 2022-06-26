2022/06/26 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستقبل الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في العاصمة طهران.

وقال مصدر حكومي، لـ (بغداد اليوم) ان "الرئيس الإيراني، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة طهران".ووصل الكاظمي بوقت سابق اليوم، إلى طهران قادماً من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وإلتقى الكاظمي فجر اليوم، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت.وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.



وشهد اللقاء التأكيد على تدعيم التكامل الإقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الإقتصادية.وأكّد الطرفان على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).