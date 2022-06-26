من حفل زفاف الى مأتم.. تفاصيل حادث سير شمالي ذي قار

2022/06/26 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

انقلب حفل زفاف في محافظة ذي قار الى مأتم، اليوم الاحد، بعد حصول حادث مروري اثناء مرور موكب العريسين.

وقال مصدر في شرطة ذي قار لـ (بغداد اليوم)، إن "الفرح بحفل زفاف بقضاء قلعة سكر تحول الى موت بعد تعرض احدى سيارات موكب الزفاف لحادث مروري ".

واوضح أن "الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضائي قلعة سكر والرفاعي"، مبيناً أنه "اسفر عن مصرع شخصين من اقارب العريس واصابة اخر".

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