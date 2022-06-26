لن تصدق.. كم يبلغ راتب بيل مع فريقه الجديد؟

2022/06/26 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يثار الفضول بشكل كبير حول راتب نجم كرة القدم الويلزي غاريث بيل، منذ تأكيد انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس إف سي حتى يخوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي، بعد سنوات متقلبة قضاها مع ريال مدريد الإسباني.وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ما يشاع هو أن بيل الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في […]

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