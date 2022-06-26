تعليقا على انسحاب الشركات.. خبير: قد يأتي يوم يتفرج فيه الإقليم على النفط!

2022/06/26 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاحد , ان انسحاب بعض الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان جاء بسبب مخاوفها من خسارة مصالحها والحفاظ على استثمارتها في داخل العراق, محذرا الإقليم من أنه قد يأتي يوم يتفرج فيه على نفطه وهو تحت الأرض.وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة […]

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