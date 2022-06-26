أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... ! معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - معتصم حمادة

2022/06/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#معتصم_حمادة أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ...



!معتصم حمادةعضو المكتب السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين■-;- هل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لعقد اجتماع ليصدر عنها هذا البيان الذي لا يحمل جديد؟أشار البيان إلى الجرائم الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين للأقصى وباقي المقدسات في مدينة القدس، وإلى صمود شع ......





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