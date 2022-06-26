مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الثامنة - سعود سالم

2022/06/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ٨وهنا انقطع الخط فجأة ورفعت رأسي متوقفا عن الكتابة، عندما دخل صاحب المقهى حاملا كرسيه الخشبي وهو يشتم ويلعن عباد الله وينفض ملابسه من الغبار الذي سببه، على ما يبدو مرور السيارات المسرعة والذي تزايد بطريقة ملحوظة في هذا الوقت.



وقال وهو يضع كرسيه في مكان غير بعيد: حيوانات، حيوانات، وظل يردد ذلك حتى رفعت رأسي مرة ثانية ونظرت إليه متسائلا، فقال وهو ينظر إلى الخارج مشيرا بيده إلى الشارع : ......





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