2022/06/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي ظل العرب ومن بينهم التونسيون يتخبطون حتى الآن في معضلة الارتباط بين السياسة والفكر الديني المتزمت ، وهو ما كان سببا في فتن مروعة لا تزال نيرانها مشتعلة حتى الآن ، ذهب ضحيتها ملايين البشر، فضلا عن عرقلة تقدمهم من قبل قوى محافظة استعملت الدين لتأبيد نفوذها ، فكانت سيطرة السلطة الدينية شبه الدائمة على السلطة السياسية و الثقافية وعلى كل مناحي الحياة تقريبا .



وكثيرون هم أولئك الذين قد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس : ما دين الدولة ؟ - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس : ما دين الدولة ؟ - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).