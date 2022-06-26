منتخب الشباب يلاعب السعودية وموريتانيا في كأس العرب

2022/06/26 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سحبت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها.واوقعت القرعة منتخب شباب العراق في المجموعة الاولى إلى جانب منتخبي السعودية وموريتانيا.وستقام البطولة خلال الفترة من 20 تموز وحتى 5 آب المقبلين بمشاركة 18 منتخبًا.يذكر أن بطولة […]

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