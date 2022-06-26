2022/06/26 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأحد، الانتهاء من نقل أكثر من 15 ألف حاج إلى الديار المقدسة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "تم اليوم الإنتهاء من نقل اكثر من 15 الف حاج الى الديار المقدسة".

يذكر ان هيئة الحج اعلنت في وقت سابق، ان حصة العراق البالغة 15252 باقية لحد الآن ولم تحصل على أي زيادة بأعداد الحجاج من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، فيما ابدت استعدادها التام لإستيعاب أي عدد تمنحه السلطات السعودية كزيادة على حصة الحجاج الحالية، وانها ستوفر جميع الخدمات اللازمة من سكن ونقل واطعام في وقت قياسي ومناسب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن انتهاء نقل أكثر من 15 ألف حاج إلى الديار المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تعلن انتهاء نقل أكثر من 15 ألف حاج إلى الديار المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).