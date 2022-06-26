عكس الاتجاه بعد 19 عاما.. رونالدو قد يلجأ للخيار

2022/06/26 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المهاجم، البالغ من العمر 37 عامًا، 24 هدفًا الموسم الماضي مع "الشياطين الحمر"، لكن الأمور تبدو الآن غير واضحة بالنسبة لمستقبله تحت قيادة المدير الفني الجديد إريك تن هاغ.

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