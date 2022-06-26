الربيعي يدعو لتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على أزمة الوقود

2022/06/26 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا عضو مجلس النواب، أحمد طه الربيعي، اليوم الاحد، الحكومة المركزية بالإسراع بوضع حلول سريعة لأزمة الوقود في المحافظات وتوجيه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للسيطرة على عمليات التهريب الداخلي الى إقليم كردستان .وقال الربيعي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إننا “نتابع عن كثب ما يجري في المحافظات العراقية، وما يعانيه المواطنين […]

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