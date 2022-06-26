عزم يؤكد قرب حسم منصب رئيس الوزراء

2022/06/26 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه ، الأحد، قرب حسم منصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن المرشح سيكون خارج الاسماء المتداولة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال نوري في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الإطار سيدفع بمرشح بعيدا عن الاسماء المتداولة حاليا”، مبينا أن […]

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