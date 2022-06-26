دبلوماسي إيراني: زيارة الكاظمي سيعقبها فتح سفارتي ايران والسعودية في الدولتين

2022/06/26 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - طهران

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق، هادي افقهي، اليوم الاحد، عن مضامين زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال افقهي لـ (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي توج الحوارات السعودية الإيرانية الخمسة في بغداد، برسالة مهمة نقلها من الرياض الى طهران مفادها إعادة العلاقات بشكل رسمي بين الدولتين والمضي بفتح سفارتي البلدين، وانتهاء الوساطة العراقية".

وأضاف، ان "المعلومات التي حصلت عليها من مسؤول في الخارجية الإيرانية كانت مفادها ان الكاظمي جاء لطهران يحمل رسالة شفهية او ورقية من المسؤولين السعوديين حول الإعلان شبه الرسمي لاعادة العلاقات بين البلدين".

وعدّ، ان "الجانب الإيراني استبشر خيرا بجهود الكاظمي حول إعادة العلاقات بين البلدين، اذ ان العراق سيستفاد كثيرا من إعادة العلاقات بين طهران والرياض وبتالي سيكون هناك محور إيجابي بالمنطقة يتمثل بأعادة العلاقات بين السعودية وايران برعاية عراقية بعد خمس جولات من الحوار في بغداد".

واختتم الكاظمي زيارته التي بدأها امس الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، قبل ان يتوجه الى العاصمة الإيرانية طهران.

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