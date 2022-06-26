2022/06/26 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، إصابة 4 متظاهرين نتيجة الضرب بالهراوات والتدافع مع مكافحة الشغب في بغداد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوات حفظ القانون مكافحة الشغب فرقت تظاهرة لخريجي المهن الصحية بالقرب من وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، كما فرقت القوات ذاتها فرقت تظاهرة للمفسوخة عقودهم بالقرب من وزارة الداخلية".

واضاف ان "4 اشخاص اصيبوا نتيجة الضرب بالهراوات والتدافع بين قوات حفظ القانون والمتظاهرين".

هذا وشهدت العاصمة بغداد اليوم عدداً من التظاهرات المطلبية أمام مبنى وزارات النفط والمالية والصحة، حيث طالب المحتجون بتوفير فرص العمل والتثبيت على الملاك ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

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