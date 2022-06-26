قصف صاروخي عنيف يستهدف قاعدة زليكان التركية في بعشيقة

2022/06/26 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر امني، اليوم الأحد، بحدوث قصف صاروخي عنيف استهدف قاعدة زليكان التركية في بعشيقة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "قاعدة زليكان التركية الموجودة في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، تعرضت لقصف صاروخي عنيف قبل قليل".واضاف انه "تم استهداف القاعدة بصاروخين سقطا على سفح جبل بعشيقة دون خسائر".

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