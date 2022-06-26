توزيع المشتقات النفطية في كربلاء: جهزنا المولدات الاهلية بحصص اضافية من مادة الكاز وبسعر مدعوم

2022/06/26 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فرع كربلاء المقدسة لتوزرع

المشتقات النفطية انه جهز اصحاب

المولدات الاهلية بكميات اضافية من

مادة (الكاز) خلال شهر حزيران الجاري،

وان الشهر المقبل ستضاف كمية على حصتهم

الشهرية وبسعر مدعوم من الوزارة

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