المملكة المتحدة تحتضن معرضا للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون

2022/06/26 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفالاً بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون في مصر، تم تنظيم معرض في المملكة المتحدة يُسلّط الضوء على هذا الاكتشاف الذي أصبح محور انبهار العالم بمصر القديمة منذ العثور عليه.

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