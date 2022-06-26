استهداف صاروخي يطال قاعدة تركية في نينوى

2022/06/26 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستهداف محيط قاعدة زليكان التركية بعدد من صواريخ الكاتيوشا في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قاعدة زليكان العسكرية التركية في محافظة نينوى تعرضت لقصف صاروخي بصواريخ كاتيوشا".واضاف المصدر ان "محيط قاعدة زليكان تم استهدافه بصاروخين دون تسجيل اصابات".

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