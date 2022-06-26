2022/06/26 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحصائيات المدمنين المراجعين للمراكز المتخصصة تبلغ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالالاف.. الصحة تحصي أعداد المدمنين المراجعين للمؤسساتها الصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالالاف.. الصحة تحصي أعداد المدمنين المراجعين للمؤسساتها الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).