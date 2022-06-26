كركوك.. القبض على متهمات يمتهن التسول وقضايا غير اخلاقية

2022/06/26 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة أجرام كركوك، اليوم الاحد، القبض على متهمات يمتهن التسول الى جانب قضايا غير اخلاقية في المحافظة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد ان نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة وجود عدد من النساء في الطريق الحولي الخارجي يمتهن التسول الى جانب القضايا غير الاخلاقية وبعد استحصال […]

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القبض على متهمات يمتهن التسول وقضايا غير اخلاقية أولاً على ايرث نيوز.

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