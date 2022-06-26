"ليس بهذا الشكل".. المتهم بقتل "طالبة المنصورة" يعترف والمحكمة تحظر النشر

2022/06/26 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، تأجيل نظر محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته أمام بوابات جامعة المنصورة، نيرة اشرف، التي هزت الرأي العام إلى جلسة 28 يوليو المقبل، وحظر النشر في القضية.

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