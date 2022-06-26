مدرب الكويت يعترف بصعوبة مواجهة أسود الرافدين

2022/06/26 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف البرازيلي ريكاردو سوبرال مدرب الكويت لكرة الصالات، بصعوبة مواجهة المنتخب العراقي، غدا الأحد، في الدور قبل النهائي لكأس العرب المقامة حاليا في مدينة الدمام.

وقال سوبرال في المؤتمر الصحفي، إنه من الصعوبة التكهن بنتيجة المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب العراقي من أفضل المنتخبات في البطولة.وأعرب مدرب الأزرق الكويتي عن سعادته بالمستوى الذي قدمه المنتخب وإصراراهم على ترك بصمة في البطولة.

وبين أن الدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين في البطولة، جاء بهدف إكسابهم الخبرة والاحتكاك اللازم لقادم المباريات.

وراهن سوبرال على جماهير الأزرق التي تساند المنتخب في الدمام، مؤكدا أنهم يقدمون دعما مميزا للاعبين طوال البطولة.

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