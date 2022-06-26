الصين تحذر: البيتكوين تتجه نحو الصفر

2022/06/26 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت جهة فاعلة في الصين تحذيراً قوياً حول أسعار البيتكوين التي تعرضت، إلى جانب العملات المشفرة الأخرى، لانهيار ضخم بقيمة تريليوني دولار هذا العام، ونوهت إلى أنها في طريقها لأن تساوي نحو صفر.وجاءت هذه التحذيرات في صحيفة الحزب الشيوعي الصيني «إيكونوميك ديلي» بعد أن كشف الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، عن رهان مفاجئ للعملات المشفرة، وقالت الصحيفة: إن على المستثمرين أن يكونوا على استعداد لسعر البيتكوين ليبلغ الصفر.وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن «البيتكوين» ليست أكثر من سلسلة من الرموز الرقمية، وتأتي عائداتها بشكل أساسي من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، وفي المستقبل، وبمجرد انهيار ثقة المستثمرين أو عندما تعلن الدول أن عملات «البيتكوين» غير قانونية فلا قيمة لها على الإطلاق.وكان سعر البيتكوين قد انخفض إلى ما دون 20000 دولار، قبل أن ينتعش قليلاً ومع ذلك يخشى البعض انخفاضه بدرجة أكبر.وفي العام الماضي أدت الحملة الشاملة على العملات المشفرة في الصين إلى انخفاض سعرها بشكل حاد بعد أن أمر الحزب الشيوعي الصيني جميع معدني البيتكوين بإغلاق أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها للدخول على شبكة «بيتكوين» والتحقق من صحة المعاملات.وفي سبتمبر/ أيلول أعلن البنك المركزي الصيني أن جميع معاملات «بيتكوين» والعملات المشفرة، تعاملات غير قانونية، ووعد باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يسهل معاملاتها، وحذر منصات تداولها الخارجية.(وكالات)

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