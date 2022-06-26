“نمتلك القدرة على مواجهتها”.. الصحة تتحدث عن كورونا والكوليرا والحمى النزفية

2022/06/26 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الصحة، اليوم الاحد، قدرتها على مواجهة التحديات الوبائية بسبب كورونا والكوليرا والحمى النزفية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف بدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “رغم التحديات الوبائية المتعددة التي تواجهها الوزارة لكن دورنا الاساسي يبقى هو تقديم مستويات الرعاية الصحية”.وأضاف البدر ان “اول هذه المستويات هو التشخيص، حيث […]

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الصحة تتحدث عن كورونا والكوليرا والحمى النزفية أولاً على ايرث نيوز.

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