مواصفات سيارة BMW XM موديل 2023 القادمة

2022/06/26 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية مؤخرًا عن سيارة XM موديل 2023 والتي تخضع لمجموعة من الاختبارات في الأداء والديناميكية قبل إطلاقها في نهاية عام 2022.

ستأتي سيارة BMW XM موديل 2023 الرياضية متعددة الاستخدامات الضخمة على عجلات مقاس 23 بوصة، وسيتم استعارة تصميمها من سيارة Concept XM ووضعها داخل أقواس عجلات سوداء لامعة.

ومن المقرر أن تكون سيارة BMW XM موديل 2023 أول سيارة بمكونات كهربائية مقدمة من فرع BMW M، وستكون بمجموعة نقل حركة مكونة من محرك V8 المحدث، مقترنًا بمحرك كهربائي، ليبلغ إجمالي مخرجات الطاقة الصادرة 480 كيلو وات من الطاقة و800 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

وتزعم BMW أن سيارتها الجديدة XM لديها نطاق كهربائي بالكامل يصل إلى 80 كم وفقًا لدورة الاختبار الأوروبية WLTP، ولا تزال شركة صناعة السيارات الألمانية متكتمة تمامًا عن التفاصيل المحيطة بسعة بطارية الجهد العالي لـ XM، وقدرتها على التسارع من نقطة الصفر إلى 60 ميلًا في الساعة وأيضًا السرعة القصوى وتقييمات الكفاءة في الوقت الحالي.

وتحتوي سيارة BMW XM موديل 2023 على نظام الدفع الكلي الهجين M xDrive والذي يتضمن قفلًا تفاضليًا خلفيًا إلكترونيًا في ناقل الحركة بالمحور الخلفي.

يذكر أن BMW هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات تنتج السيارات والدراجات النارية.



وقد تأسست في عام 1916 كشركة مصنعة لمحركات الطائرات، والتي أنتجت من 1917 حتى 1918 ومرة أخرى من 1933 إلى 1945.

وتعد BMW من ضمن قائمة المنافسين في السيارات حول العالم وتعـد أكبر المنافسين للسيارات الألمانية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة، مثل: مرسيدس وأودي وفولكس فاجن ومايباخ وسمارت.

المصدر عالم التكنولوجيا

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