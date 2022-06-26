بالصور:ممثل المرجع السيستاني يتفقد اطفال التوحد المراجعين لاكاديمة الوارث والبرامج المتبعة في علاجهم

2022/06/26 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

اكاديمية السبطين لعلاج التوحد واضطراب

النمو وتجول في اقسامها بعد افتتاجها

واستقابلها لاعداد كبيرة من الاطفال

المصابين بمرض التوحد

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