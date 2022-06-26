رئيسي: هناك ارادة لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد

2022/06/26 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي: العلاقات بين طهران وبغداد عميقة وهناك إرادة لتطويرها رئيسي: أوثق العلاقات من بين جيراننا هي علاقة العراق وإيران على مختلف المجالات رئيسي: ناقشنا تعزيز العلاقات بين العراق وإيران رئيسي: ناقشنا مشروع الربط السككي بين البصرة شلامجة وتسريع إنجازه رئيسي: العراق اتخذ خطوات لتسهيل الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة واتفقنا على تقديم تسهيلات أكبر رئيسي: أكدنا […]

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