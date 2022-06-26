وطني الصالات يفقد خدمات لاعبين اثنين بسبب الإصابة

2022/06/26 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدَ مدرب منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات (ناظم الشريعة)، اليوم الاحد، أن اللاعبين (حيدر مجيد ومحب الدين جمعة) سيغيبان بشكلٍ رسمي عن منافساتِ بُطولةِ كأس العرب بأدوارها النهائيّة بسببِ الإصابة.وقالَ الشريعة بحسب بيان لاتحاد الكرة “تعرضَ اللاعبان (حيدر مجيد ومحب الدين جمعة) للإصابةِ في مُباراتنا أمام المنتخبِ السعوديّ التي جرت لحسابِ الدور ربع […]

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