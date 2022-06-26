قاتل الطالبة المصرية يفجر مفاجأة المحكمة

2022/06/26 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار إلى أن أسرة نيرة هددته بإرسال بلطجية.

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