إيران: التبادل التجاري مع العراق سجل نمواً بنسبة 15%

2022/06/26 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية أن التبادل التجاري مع العراق سجل نموا بنسبة 15 بالمئة منذ آب 2021 وحتى 21 حزيران 2022.

وقال "روح الله لطيفي"، إن "التبادل التجاري البيني سجل في الشهور العشرة المذكورة 25.933 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 8.638 مليار دولار بنمو 15 بالمئة على أساس سنوي".

وذكر أن "الصادرات الايرانية للبلد الجار قد بلغت 23.516 مليون طن بقيمة 7.577 مليار دولار بنمو 3 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة، فيما استوردت ايران من العراق 2.418 مليون طن من السلع بقيمة 1.062 مليار دولار بزيادة 512 بالمئة".

وبيّن لطيفي أن "من أهم السلع المصدرة للعراق (في السنة المالية الفائتة المنتهية 20 مارس/آذار 2022)، المنتجات الزراعية والغذائية والثروة الحيوانية والمواد الانشائية والبتروكيماويات والأجهزة الالكترونية الطبية والسيارات وقطع الغيار والالبسة والشنط، في مقابل استيراد ايران القمح والشعير والزيوت والذرة والصويا والبلاستيك والمعدات والسكراب والاجهزة المنزلية".

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