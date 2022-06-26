نسبة الاصابة بكورونا في العراق تعاود الانخفاض الى 19%

2022/06/26 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاودت نسبة الاصابة بكورونا في العراق للانخفاض نسبيًا، حيث سجلت 19% اليوم الاحد، بعد ان بلغت يوم امس 20%.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1039 اصابة جديدة باجراء 5435 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 19%.وكانت نسبة الاصابة قد بلغت يوم امس 20%، مرتفعة خلال ايام من 3% […]

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