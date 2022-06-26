الصحة: دورنا الأساسي باقٍ برغم التحديات الوبائية المتعددة

2022/06/26 | 16:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، قدرتها على مواجهة التحديات الوبائية بسبب كورونا والكوليرا والحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف بدر في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، انه “بالرغم من التحديات الوبائية المتعددة التي تواجهها الوزارة لكن دورنا الأساسي يبقى هو تقديم مستويات الرعاية الصحية”.

وأضاف البدر أن “أول هذه المستويات هو التشخيص، حيث نمتلك القدرة على تشخيص هذه الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية للحالات المرضية حسب درجتها وحسب شدتها” لافتاً الى أن “التثقيف والتوعية الصحية والشراكة مع الجهات المعنية وأهمها مع وسائل الاعلام لها الدور الأساس في ذلك”.

وأوضح البدر أن “لدينا العلاجات والمستلزمات الطبية والأوكسجين الطبي والردهات والأسرّة الشاغرة والخبرة الكبيرة للملاكات المتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات”.



وأشار الى أن “هناك مقررات بصلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهذا متوقع بعد كل اجتماع دوري للجنة العليا”.

وتابع البدر ان “رسالتنا للمواطنين هي الالتزام بجمع الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والانتباه الى الأعراض” حاثاً بذلك على “مراجعة المؤسسات الصحية والاعتماد المصادر الرسمية حصراً للمعلومات”.

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