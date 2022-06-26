2022/06/26 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nl4GkQTNOp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجاوز المدد الدستورية من قبل الكتل السياسية لتشكيل الحكومالحكومة يثير استهجان الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجاوز المدد الدستورية من قبل الكتل السياسية لتشكيل الحكومالحكومة يثير استهجان الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).