رئيسي: زيارة الكاظمي إلى طهران تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات بين البلدين

2022/06/26 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران - واعأكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الاحد، أن زيارة رئيس الوزراء العراق إلى طهران، تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات بين البلدين.وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي، إن "العلاقة مع العراق ليست علاقة عادية بل عميقة وضاربة في التأريخ تنبع من الثقافة والاعتقاد وهناك ارادة بين البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات".وأضاف أنه "في سياق سياستنا لتعزيز العمل مع دول الجوار، نرى أن الشعب العراقي والحكومة العراقية هم الاقرب لنا بين دول الجوار". وبين أنه "تم التباحث حول تعزيز العلاقات التجارية والسياسية والإقتصادية وأكدنا على أهمية تنفيذها".

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