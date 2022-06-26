"تصرف متهور".. صاروخ روسي يحلق فوق محطة نووية أوكرانية

2022/06/26 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلق صاروخ روسي، الأحد، على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، مهددا بوقوع كارثة "نووية"، وفقا لما نقله موقع "بريفادا".

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