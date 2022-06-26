وزارة الصحة تُعلن الوضع الوبائي لـكورونـا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022/06/26 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية،اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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