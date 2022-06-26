الكاظمي يعلن نقاط الاتفاق مع نظيره الايراني

2022/06/26 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي على التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي، إنه "تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى وضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية"، مبيناً أنه "تم سابقاً رفع التأشيرات في المطارات العراقية وفي الاسابيع الماضية تم رفعها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة".

وبين أنه "تم الاتفاق على التهدئة في المنطقة والعمل الجادة لدعم الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب فيها".

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