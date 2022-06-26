كذبة “الخوف” تقود فتاة مصرية للسجن

2022/06/26 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، القبض على فتاة اختلقت واقعة محاولة تخديرها من قبل سائق بعد تأخرها في العودة للمنزل.ووفق وسائل إعلام مصرية محلية تلقى قسم شرطة الجمالية بالعاصمة المصرية القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالبة، دون إصابات بدعوى قيام أحد سائقي السيارات “الأجرة” بمحاولة تخديرها.وقالت الطالبة في التحقيقات إنها […]

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