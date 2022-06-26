كورونا :اكثر من 1000 اصابة وثلاث محافظات من بينها كربلاء بلا اصابات (جدول)

2022/06/26 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن انخفاض

طفيف في الموقف الوبائي اليوم للجائحة

في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي حصلت وكالة

نون الخبرية عليه ، أن “مختبراتها سجلت

1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و

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