اياد علاوي يحذر من خطرين على العراق

2022/06/26 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي،

الاحد، من خطرين يحدقان بالعراق.

وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر، ان

التصحر وشحة المياه يدقان ناقوس الخطر

القاتل في العراق.

ودعا علاوي، الحكومة التعامل الفوري

والج

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