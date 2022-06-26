الكاظمي من طهران:اتفقنا على التهدئة وتذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة

2022/06/26 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في

مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني: اتفقنا

على دعم الهدنة في اليمن وفي المنطقة

عموما

واضاف كما اتفقنا على تذليل تحديات

الأمن الغذائي في المنطقة وتعزيز

التعاون الثنائي بين

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