استهلاك الفرد العراقي من الرز سيرتفع في 2022 بنسبة 8% مقارنة بـ2020

2022/06/26 | 16:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو”، أن استهلاك الفرد الواحد في العراق من الرز سيبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال 2023-2022.

وقالت المنظمة في تقرير حديث انه من “المتوقع ان يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي 2022 مرتفعا من 900 الف طن خلال العام الماضي 2021، فيما استورد 1.1 مليون طن من الرز خلال العام 2020”.

واضافت الى ان “انتاج العراق من الرز خلال العام الحالي لا يمكن معرفته لعدم وجود البيانات الكافية حول مساحة الأرض المزروعة بالرز”، مبينة أن “انتاج العراق من الرز خلال العامين الماضيين بلغ 300 الف طن لكل عام”.

واشارت المنظمة إلى ان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال العامين 2022-2023، فيما كان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز خلال العامين 2021-2022 مقدار 36.8 كيلو غرام سنويا و34.1 كيلو غرام سنويا في العامين 2021-2020″.

وبينما بلغ الاستهلاك في 2022، 37 كيلو غرام، فأن هذا يعني أنه ارتفع بنسبة 8% مقارنة في 2020.

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