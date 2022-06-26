2022/06/26 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق مدرب منتخب الشباب بكرة القدم عماد محمد، على نتائج قرعةِ بُطولةِ كأس العرب لكرةِ القدم للشَباب تحت 20 عاماً التي أوقعت منتخبنا بمواجهةِ المُنتخبِ المُنظم للبطولةِ السعوديّة ومنتخب موريتانيا.وقالَ محمد في بيان لاتحاد الكرة إن “مجموعتنا ليست سهلةً، حيث تشاركُ فيها خيرةُ المنتخبات في المنطقةِ العربيّة، لذا لن تكونَ سهلةً على […]

ظهرت المقالة أول تعليق من عماد محمد على مجموعة منتخب الشباب في كأس العرب أولاً على ايرث نيوز.

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