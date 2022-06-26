رئيسي يستقبل الكاظمي رسميا في طهران

2022/06/26 | 16:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاظمي، عن جملة اتفاقات مع الرئيس الايراني.

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