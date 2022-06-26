الصوفي يشدد على ضرورة تغيير قانون الانتخابات ويصف الحالي بـ”المعيب”

2022/06/26 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..شدد عضو ائتلاف دولة القانون احمد الصوفي، الاحد، ضرورة تغيير قانون الانتخابات لمنع حالات التزوير التي حصلت في الانتخابات الأخيرة، واصفا القانون الحالي بـ”المعيب”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الصوفي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “قانون الانتخابات الحالي فيه إخفاقات قانونية واجرائية كبيرة ويحمل الكثير […]

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