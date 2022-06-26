تحذير من حدوث فيضانات في بغداد

2022/06/26 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، وجود تلكؤ في معالجة مشاكل المياه الملوثة، فيما حذرت من حدوث فيضانات في أحياء سكنية ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الموارد هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مراقبة تلوث التربة والهواء والماء"، مبيناً، أن "مياه المعامل الملوثة ومسألة المياه الثقيلة التي تصب في نهر دجلة، ضد عمل الوزارة".

وأشار، إلى أن "الوزارة، باشرت برفع دعاوى وشكاوى قضائية على بعض الجهات الحكومية التي توجه مياه المجاري الى الأنهر بشكل مباشر"، لافتاً، إلى أن "من بين المشاكل التي تواجهها الوزارة منع تسريب مياه محطة الرستمية الى نهر ديالى، ما ينذر بفيضان في الأحياء السكنية".

ولفت، الى "وجود تلكؤ في معالجة تلك المشاكل"، مؤكداً "خطورة المياه الملوثة التي يكثر فيها مرض الكوليرا وتأثيرها على الجانب الصحي".

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